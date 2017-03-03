Etkinlikten geriye protestolar kaldı

Adalet Bakanı Bozdağ’ın katılması planlanan Almanya’nın Gaggenau kentindeki etkinliğin iptal edilmesinin ardından Türk hükümetinin protesto edildiği bir gösteri düzenlendi. Bazı Türk kökenliler ise iptale tepki gösterdi.

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılması planlanan etkinliğin iptal edilmesinin ardından, toplantı mekânı olarak öngörülen toplantı salonunu önünde bir gösteri düzenlendi. Aralarında çok sayıda siyasetçinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, belediyenin iptal kararını desteklerken, bazı konuşmacılar Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını dile getirerek Türk hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

Kentteki gelişmelere basın da yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonun iptal edilmiş olmasına rağmen çok sayıda canlı yayın aracı ile göstericilere yakın sayıda gazeteci Bad Rotenfels Kültür Salonu’nun önünde gelişmeleri aktarmaya devam etti.

"Karar siyasi değil"

Etkinliğin başlamasına saatler kala iptal kararı veren Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada söz konusu kararın siyasi bir arka planı olmadığını vurguladı. Belediye Başkanı kararın tamamen güvenlik endişesi ile alındığını belirtti. Bir gün öncesine kadar organizatörlerin kendilerine en fazla 400 kişinin katılımı ile dışarıya kapalı bir dernek toplantısı yapılacağını bildirdiklerini söyleyen Pfeiffer, ancak hem Alman hem de uluslararası basından bunun çok daha kapsamlı bir etkinlik olacağını ve Türk basınından da referandum ile ilgili bir seçim kampanyası olacağını öğrendiklerini ifade etti. “Bu salon 500 kişilik bir kapasiteye sahip ve bunun çok ötesinde bir insan kalabalığının buraya geleceği anlaşılınca, böyle bir sorumluluğu alamayacağımıza karar verdik“ diyen Pfeiffer, kararı sadece emniyet birimleri ile istişare ederek aldıklarını ifade etti.

"İptal kararı doğru

Protesto gösterisine katılan SPD’li Federal Parlamento Milletvekili Gabriele Katzmarek de DW Türkçe’ye verdiği demeçte iptal kararını savundu. Katzmarek, “Ben ifade ve basın özgürlüğünün olduğu, insanların toplanma hakkının olduğu demokratik bir ülke istiyorum. Burada konuşma yapmak isteyen Adalet Bakanı ise bunların tam tersinin propagandasını yapıyor, işkenceden yana tavır koyuyor. Bu yüzden iptal kararı doğru.“Katzmarek diğer yandan Almanya ile Türkiye arasındaki bağların kopmaması için ikili görüşmelerin devamının önemli olduğunu, ancak Başbakan Merkel’den Türkiye’deki gelişmelerle ilgili daha açık bir tavır beklediğini dile getirdi.

"Kutuplaşma artıyor"

Gaggenau kentinin bağlı olduğu Baden-Württemberg Eyalet Parlamentosu’nun Yeşiller Partili Milletvekili Thomas Hentschel de etkinliğin iptal kararını destekleyen isimlerden. Hentschel DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada yapılması planlanan bu tip referandum etkinlikleri ile Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler arasında da kamplaşmanın ve radikalleşmenin arttığını kaydetti. Yeşiller Partili Milletvekili, bu tür etkinliklerin hem Türk toplumu içinde hem de Almanya genelinde kutuplaşmaya yol açtığını ifade etti.

"Siyasi bir karar"

Bad Rotenfels Toplantı Salonu‘nun çevresinde, etkinliğin iptal edildiğinden haberdar olmayan az sayıda Türk de vardı. Bunlardan 20 yaşındaki Tamer Şimşek etkinliğin iptal edilmesinin tamamen siyasi bir karar olduğuna inandığını belirterek, bu kararın doğru olmadığını ve referandumda oyunun ‘Evet‘ olacağını belirtti.

18 yaşındaki Nisa Saraç ise “Almanya’da özgürlük var diyorlar ama göründüğü gibi değil, biz burada kötü bir şey yapmayacaktık“ diyerek Alman demokrasisinin de mükemmel olmadığını kaydetti.