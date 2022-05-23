Etna Yanardağı faaliyete geçti . Yanardağdan çıkan duman metrelerce yükseğe ulaştı

Yanardağdan çıkan duman metrelerce yükseğe ulaşırken, püsküren lav ve kül sonucu gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, bir kez daha faaliyete geçti.

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki dağın yamacından akan lav böyle görüntülendi.

Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı.

Yılda birkaç kez faaliyete geçen Etna, nadiren hasara yol açıyor.

Yanardağdaki son büyük patlama 1992’de meydana gelmişti.