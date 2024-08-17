Etrafı rahatsız eden alkollü şahıslar tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün gece 21.15’te Gazimağusa’da Tunalı Hilmi Caddesi’de, O.K.(E-46), 276 mlgr alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattı.
Göçmenköy’de Rauf Denktaş Caddesi’nde bugün 01.00 sıralarında ise S.A.(E-49) 143 mlgr alkollü içki tesiri altında, N.A.(K-49) ise 192 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.