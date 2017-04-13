Etyen Mahçupyan köşesinden “hayır” ilanı yaptı, AKP’lileri “hayır”a çağırdı

Son dönemde Tek Adam rejimini sıklıkla eleştiren Karar yazarı Etyen Mahçupyan 16 Nisan’da “hayır” diyeceğini köşesinden ilan etti ve kendisi gibi tüm AKP’lileri “hayır” oyu vermeye çağırdı

Tek Adam rejimini içeren Anayasa değişikliği teklifinin ülkenin asli gündemi olmasından ve teklif metni ortaya çıkmasından bu yana eleştirel yazılar kaleme alan Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesinin yazarı Etyen Mahçupyan, bugünkü köşesinden açıkça “hayır” diyeceğini ilan etti.

Siyasetin kimliklere ve o kimlikleri taşıyan siyasi partilere körü körüne bağlılık üzerinden şekillenmesini, “sürü” mantığıyla hareket edilmesini, buna mesafeli yaklaşanların ise “hain” ilan edilmesini eleştirerek yazısına başlayan Mahçupyan, Türkiye’yi demokratikleştirecek kesimin muhafazakarlar olduğunu, bu nedenle AKP’yi desteklediğini, başkanlık sisteminin de yanlısı olduğunu belirtip peşi sıra neden “hayır” dediğini açıkladı:

Ancak bu referandumda oyum ‘Hayır’ olacak… Çünkü; Önerilen tasarı başkanlık sisteminin ruhuna tümüyle ters. Bu tasarı suistimal edilmeye açık bir tek adam düzeni getiriyor. Eski sistemin kötü olması bizim de kötü bir sistem getirmemizi meşru kılmıyor. Apaçık yanlışı doğru diye savunmak ahlaki değil ve nihayet. Bu yönetim modeli AK Parti’ye, muhafazakarlara ve Türkiye’ye orta vadede büyük zarar verecek.

Tek Adam rejiminin AKP’nin karşısındaki bir tarihsel an olduğunu savunan Mahçupyan, yazısını ise tüm AKP’lileri “hayır” oyu vermeye çağırarak sonlandırdı: