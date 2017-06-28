Eurasia Group: "Çözüm olasılığı yüzde 15"

Yabancı pazarlardaki siyasi gelişmeler konusunda yatırımcılara bilgi aktaran Eurasia Group adlı şirket, Kıbrıs'ta çözüm olasılığının yüzde 15 olduğunu söyledi.

Merkezi Londra'da bulunan şirket araştırmacısı James Sawyer tarafından kaleme alınan değerlendirmede, Crans Montana'da yeniden toplanan konferansın BM tarafından yapılan "son deneme" girişimi olduğunu aktarıldı.

Değerlendirmede "adanın yeniden birleşmesi için bu yıl anlaşmaya varılmasının olasılık dışı" ifadeleri kullanılırken, güneyde Şubat 2018'deki seçimler nedeniyle zaman darlığı ve erozyona uğrayan güvenin bir anlaşma olasılığını daha da zayıflattığı ifade edildi.

Kıbrıs'taki müzakerelerle ilgili uzun zamandır periyodik olarak değerlendirme yayınlayan Eurasia Group, en iyimser analizi 2016'nın baharında yapmış ve o dönem çözüm ihtimalini yüzde 60 olarak göstermişti.

Bu arada Crans Montana'daki konferansın tıkanıklıkla sonuçlanacağını kaydeden Eurasia Group, bu durumun Kıbrıs'taki doğalgaz yataklarının değerlendirilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinde belirsizliğe yol açacağını aktardı.