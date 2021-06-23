EURO 2020 heyecanı sürüyor; işte maç programı ve puan durumu

Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele ediyor.
Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor.
Tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, ülkelere göre yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.
Dörderli şekilde 6 gruba ayrılan takımlardan gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
İşte turnuvanın maç programı ve gruplar
A Grubu
1. maç sonucu: Türkiye 0-3 İtalya
2. maç sonucu: Galler 1-1 İsviçre
3. maç sonucu: Türkiye 0-2 Galler
4. maç sonucu: İtalya 3-0 İsviçre
5. maç sonucu: İsviçre 2-0 Türkiye
6. maç sonucu: İtalya 1-0 Galler
B Grubu
1. maç sonucu: Danimarka 0-1 Finlandiya
2. maç sonucu: Belçika 3-0 Rusya
3. maç sonucu: Finlandiya 0-1 Rusya
4. maç sonucu: Danimarka 1-2 Belçika
5. maç sonucu: Finlandiya 0-2 Belçika
6. maç sonucu: Rusya 1-4 Danimarka
C Grubu
1. maç sonucu: Avusturya 3-1 Kuzey Makedonya
2. maç sonucu: Hollanda 3-2 Ukrayna
3. maç sonucu: Ukrayna 2-1 Kuzey Makedonya
4. maç sonucu: Hollanda 2-0 Avusturya
5. maç sonucu: Ukrayna 0-1 Avusturya
6. maç sonucu: Kuzey Makedonya 0-3 Hollanda
D Grubu
1. maç sonucu: İngiltere 1-0 Hırvatistan
2. maç sonucu: İskoçya 0-2 Çekya
3. maç sonucu: Hırvatistan 1-1 Çekya
4. maç sonucu: İngiltere 0-0 İskoçya
5. maç sonucu: Çekya 1-0 İngiltere
6. maç sonucu: Hırvatistan 3-1 İskoçya
E Grubu
1. maç sonucu: Polonya 1-2 Slovakya
2. maç sonucu: İspanya 0-0 İsveç
3. maç sonucu: İsveç 1-0 Slovakya
4. maç sonucu: İspanya 1-1 Polonya
23 Haziran (TSİ: 19.00): İsveç-Polonya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)
23 Haziran (TSİ: 19.00): Slovakya-İspanya (La Cartuja Stadı - Sevilla)
F Grubu
1. maç sonucu: Macaristan 0-3 Portekiz
2. maç sonucu: Fransa 1-0 Almanya
3. maç sonucu: Macaristan 1-1 Fransa
4. maç sonucu: Portekiz 2-4 Almanya
23 Haziran (TSİ: 22.00): Portekiz-Fransa (Puskas Arena)
23 Haziran (TSİ: 22.00): Almanya-Macaristan (Allianz Arena)
Grup aşamasının tamamlanmasının ardından oluşacak eşleşmeler ve final yolu:
24-25 Haziran
Maç yok
SON 16 TURU
26 Haziran Cumartesi
1. Maç: A2 - B2 (19.00, Amsterdam)
2.Maç A1 - C2 (22:00, Londra)
27 Haziran Pazar
3. Maç: C1 - D/E/F3 (19.00, Budapeşte)
4. Maç: B1 - A/D/E/F3 (22.00, Sevilla)
28 Haziran Pazartesi
5. Maç: D2 - E2 (19.00, Kopenhag)
6. Maç: F1 - A/B/C3 (22:00, Bükreş)
29 Haziran Salı
7. Maç: D1 - F1 (19:00, Londra)
8. Maç: E1 - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)
30 Haziran - 1 Temmuz
Maç yok
ÇEYREK FİNAL
2 Temmuz Cuma
ÇF1: 6. Maçın Galibi - 5. Maçın Galibi (19.00, St. Petersburg)
ÇF2: 4. Maçın Galibi - 2. Maçın Galibi (22:00, Münih)
3 Temmuz Cumartesi
ÇF3: 3. Maçın Galibi - 1. Maçın Galibi (19:00, Bakü)
ÇF4: 8. Maçın Galibi - 7. Maçın Galibi (22:00, Roma)
4-5 Temmuz
Maç yok.
YARI FİNAL
6 Temmuz Salı
YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)
7 Temmuz Salı
YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)
8-9-10 Temmuz
Maç yok
FİNAL
11 Temmuz Pazar
YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)
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