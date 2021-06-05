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Euro 2020 televizyon talebini yüzde 30 artırdı

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Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakendecisi Teknosa, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında çeşitli kampanyalar hazırladığını duyurdu.
Euro 2020 televizyon talebini yüzde 30 artırdı

Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakendecisi Teknosa, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında çeşitli kampanyalar hazırladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, televizyonlarda son teknoloji yeni nesil modelleri tüketicilerle buluşturan Teknosa’da 2-13 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung ve Philips televizyonların yanında soundbar’lar hem hediye hem indirimli olarak futbol severlerin ilgisine sunuldu.

Kampanya kapsamında 65 inç ve üzeri Sony TV satın alanlar ise Sony marka soundbar’lara ekran boyutu kadar, yüzde 65’ten yüzde 85’e varan indirim fırsatıyla sahip olacak. Ayrıca 11 Haziran’da oynanacak İtalya-Türkiye maçını da kampanyaya dahil eden Teknosa, Türkiye’nin kazanması durumunda Philips ve LG markalarının seçili TV modelinden satın alanlara bin 500 TL hediye çeki verecek.

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, Euro 2020 nedeniyle televizyon ve ses sistemi satışlarında hareketlilik yaşandığını belirterek, "Özellikle 65 inç ve üzeri televizyonlarda yüzde 30 civarında talep artışı öngörüyoruz. Pandemiyle birlikte hem evde geçirilen zamanın daha fazla olması hem de Euro 2020 etkisiyle özellikle büyük ekran televizyonlara olan ilgi artıyor. Büyük ekranın yanı sıra smart özelliği olan TV’ler de tercihlerde öne çıkıyor. OLED TV’lerin satış payı da artışını sürdürüyor” dedi.

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