EURO 2020, Twitter, Facebook ve Instagram'a nasıl yansıdı? İşte o paylaşımlar...

Spor dünyasının gündemi neredeyse bir aydır EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası. Maçlar büyük heyecana sahne olurken, turnuvanın sonuna yaklaşıldıkça, heyecan ve rekabet de gittikçe arttı.

Spor dünyasının gündemi neredeyse bir aydır EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası. Maçlar büyük heyecana sahne olurken, turnuvanın sonuna yaklaşıldıkça, heyecan ve rekabet de gittikçe arttı. Spor dünyasında yaşanan bu heyecan, sosyal ağlarda da karşılığını buldu.

İngiltere-Danimarka ve İtalya-İspanya arasında oynanan yarı final maçları nefes kesen anlara sahne olurken, Twitter da her zamanki futbolun konuşulduğu ana mecraların başında geldi.

EN ÇOK İTALYANLAR KONUŞULDU

Twitter oynanan yarı final maçlarında globalde ve Türkiye’de Twitter üstünden nelerin en çok konuşulduğuna dair verileri açıkladı. Twitter tarafından açıklanan rakamlara göre, yarı finalin ilk maçı olan İtalya-İspanya maçında, Twitter’da Türkiye’de İspanya hakkında daha çok tweet atılırken, İtalyan oyuncular ise Twitter’da daha çok üstüne konuşulan oyuncular oldu. Bu maçta İtalya’nın yıldız oyuncuları Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini ve Gianluigi Donnarumma en ilgi çeken ve üstüne konuşulan oyuncular oldu.

KAÇAN PENALTI TWITTER’I SARSTI

İspanyol oyuncular arasında ise forvet oyuncusu Alvaro Morata en çok üstünde konuşulan isim oldu. Oyuncunun kaçırdığı penaltıya dair tweet ise en çok etkileşim alan tweet oldu.

Bu maça dair globaldeki rakamlara baktığımızda ise yine en çok konuşulan oyuncu İtalya’dandı. Chiellini, hakkında en çok tweet atılan oyuncu olurken, Morata da yine özellikle de penaltı pozisyonuyla Twitter’da gündemi sarstı.

Yarı finalin nefes kesen diğer maçı ise İngiltere-Danimarka maçı oldu. Maça yine bir penaltı pozisyonu damga vururken, İngiltere tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

TÜRKLER İNGİLİZLER İÇİN TWEET ATTI

Bu maçta, Türkiye’de İngiltere’ya dair tweetler Danimarka için atılan tweetlerin neredeyse iki katı oldu. En çok üstüne konuşulan ve tweet atılan oyuncu İngiliz yıldız Bukayo Saka olurken, Danimarka’nın kalecisi Kasper Schmeichel de özellikle de yaptığı kurtarışlarla Twitter’da gündemdeydi.

Twitter’da diğer bir yıldız ise golüyle finali getiren Harry Kane oldu. Uzun süre Arsenal’da oynayan Mesut Özil’in tweeti de Türkiye’de en çok etkileşim alan tweet oldu.

Bu maça dair global verilere bakıldığında ise yine İngiltere adına atılan tweet’lerin ezici bir üstünlüğü var. Saka ve Kane yine en çok konuşulan oyuncular olurken, İngiltere’nin final coşkusunu haykırdığı tweet en çok retweet alan tweet oldu.

Her iki maça dair globalde ve Türkiye’de tweetler en çok #EURO2020 hashtag’i ile paylaşıldı.

FACEBOOK’TAKİ PAYLAŞIMLAR 45 MİLYONU GEÇTİ

Twitter gibi sosyal ağ Facebook da EURO 2020’nin platformundaki yansımalarına dair verileri paylaştı. Buna göre şu ana kadar Facebook'ta EURO 2020 ile ilgili 45 milyondan fazla gönderi paylaşıldı.

İngiltere ve İtalya’nın finale kaldığı turnuvada, EURO 2020 hakkında Facebook platformlarında en çok paylaşım yapan ülke taraftarı İngiltere oldu.

Çeyrek finaldeki Belçika - İtalya karşılaşması platformda en çok konuşulan müsabaka olarak öne çıkarken İsviçre’ye elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan turnuvanın favorilerinden Fransa, Facebook platformlarında en çok konuşulan takım oldu.

RONALDO INSTAGRAM’DA REKOR KIRDI

Portekiz son 16 turunda elenmiş olsa da sosyal medyaya bir kez daha Portekiz’in kaptanı Cristiano Ronaldo damga vurdu. Turnuva boyunca en çok konuşulan takım kaptanı olan Ronaldo, Instagram’da 300 milyon takipçi sayısına ulaşarak bir kez daha rekor kırdı.

Turnuva süresince taraftarların takımlarını desteklemelerine yardımcı olmak isteyen Facebook, Dijital İçerik Üreticisi Arno Partissimo ile birlikte turnuvaya katılan her ülke takımının renkleri ve bayraklarını içeren özelleştirilebilir yeni bir AR filtresi geliştirdi. Taraftarların maç öncesinde, maç sırasında ve sonrasında takımlarına desteklerini göstermelerini sağlayan bu filtre, taraftarlar tarafından da ilgi gördü.

Yapılan açıklamaya göre 700 milyondan fazla kişinin bir spor sayfasını takip ettiği Facebook’ta 400 milyondan fazla insan da bir futbol sayfasını takip ediyor. Instagram’da ise en az bir spor hesabını takip eden 400 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor.