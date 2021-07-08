EURO 2020 yarı finali İngiliz basınında: '60 yaşından küçüklerin hiç tatmadığı bir duygu'

İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı eleyerek, erkeklerde 1966'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvada finale çıkması İngiliz basınının manşetlerini süsledi.

"İngiltere tarih yazdı" manşetiyle çıkan The Times gazetesinin haberinde, Wembley Stadı'ndan başlayarak tüm İngiltere sokaklarına coşkunun hakim olduğu yazıldı.

55 yıl sonra gösterilen büyük başarıyı anlatan The Times haberinde, "60 yaşından küçükseniz finalde İngiltere'yi izlemenin nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorsunuzdur" ifadeleri yer aldı.

66 bin taraftarın yarı finali izlemek için Wembley Stadı'na akın etmesi, "Son 15 aydır görülen en kalabalık buluşma" olarak nitelendi.