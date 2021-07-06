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Euro 2020'de yarı finale doğru: İtalya 32 maçtır yenilmiyor, İngiltere kalesinde gol görmedi

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro2020) yarı final heyecanı turnuvanın favori ekiplerinden İtalya ve İspanya arasında 6 Temmuz Salı günü oynanacak maçla başlayacak.
Euro 2020'de yarı finale doğru: İtalya 32 maçtır yenilmiyor, İngiltere kalesinde gol görmedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro2020) yarı final heyecanı turnuvanın favori ekiplerinden İtalya ve İspanya arasında 6 Temmuz Salı günü oynanacak maçla başlayacak.

Yarı final eşleşmesinin ikinci ayağı ise çarşamba günü İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek ve turnuvada finale çıkacak iki ekip belli olacak.

Her iki maç da, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Arena'da yerel saatle 21.00'da başlayacak.

Euro 2020'de final karşılaşması ise pazar günü 21.00'de oynanacak ve kupanın sahibi bu karşılaşmayla belli olacak. Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak yarı final ve final maçlarını statta 60 binin üzerinde futbolsever izleyebilecek.

Euro 2020'de son Dünya Şampiyonu Fransa, Euro 2016 Şampiyonu Portekiz, Almanya ve Belçika gibi güçlü ekipler sürpriz sonuçlarla önceki maçlarda turnuvaya veda etmişti.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak. Yarı final ve final maçlarını statta 60 binin üzerinde futbolsever izleyebilecek.

Acaba Avrupa'nın 2020'deki en başarılı 4 ulusal ekibi İtalya, İspanya, Danimarka ve İngiltere yarı finale nasıl yükledi? Bu takımların avantaj ve dezavantajları neler?

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