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EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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Almanya'da düzenlenen ve 14 Temmuz'da final maçının oynanacağı EURO 2024'te çeyrek finale yükselen 8 takım ve eşleşmeler belli oldu.
EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.

29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

SON 16 TURU SONUÇLARI

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

İsviçre-İtalya: 2-0

Almanya-Danimarka: 2-0

İngiltere-Slovakya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-1

Fransa-Belçika: 1-0

Portekiz-Slovenya: 3-0

Romanya-Hollanda: 0-3

Avusturya-Türkiye: 1-2

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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