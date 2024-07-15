Euro 2024 şampiyonu İspanya!

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finale kalan İspanya ve İngiltere Berlin Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı. Maçı 2-1 kazanan İspanya şampiyonluğa ulaştı. İspanyollar tarihlerinde 4. kez kupayı müzelerine götürdü. İngiltere ise 2. finalinde de kaybetti.

EURO 2024 finalinde İspanya - İngiltere karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan İspanya turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

İspanya'nın golleri 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Oyarzabal'dan geldi. İngiltere'nin tek sayısı 73. dakikada Palmer'dan geldi.

İSPANYA 4. KEZ ŞAMPİYON

İspanya tarihinde 4. kez EURO'da mutlu sona ulaştı.

2020'de ilk finalini oynayan ve 2024'te üst üste ikinci kez finale çıkan İngiltere ise yine eli boş döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

25' Harry Kane, Fabian Ruiz'in ayağına basması nedeniyle sarı kart gördü.

31' Dani Olmo, İspanya'da kart gören ilk isim oldu.

45+1' Duran top vuruşunda arkada Phil Foden vuruşunu yaptı. Maçın ilk isabetli şutunda Simon geçit vermedi.

46' İspanya'da Rodri yerine Zubimendi oyuna girdi.

47' Lamine Yamal'ın pasında Nico Williams tek vuruşla İspanya'yı öne geçirdi.

49' Dani Olmo, müsait pozisyonda topu dışarıya vurdu.

53' Stones yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

56' Alvaro Morata ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak topu kaleye gönderemedi. Pozisyonun devamında Nico Williams ceza sahası dışından yerden sert bir şut çıkardı ancak isabeti bulamadı.

61' Harry Kane oyundan alındı. Yerine Watkins dahil oldu.

64' Bellingham çok iyi döndükten sonra vuruşunu yaptı ancak isabeti bulamadı.

66' Lamine Yamal ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Pickford son anda topu kornere çelmeyi başardı.

68' Morata oyundan çıktı. Yerine Oyarzabal oyuna girdi.

69' Mainoo'nun yerine Cole Palmer oyuna dahil oldu.

73' Cole Palmer, Bellingham'ın geriye bıraktığı topta yerden düzgün vuruşla maça eşitliği getirdi.

82' İspanya organize atakla ceza sahasına girdi. Yamal'ın vuruşunda Pickford geçit vermedi.

83' Le Normand yerine Nacho oyuna dahil oldu.

86' Oyarzabal yerden gelen pasa tekte vurarak takımını öne geçirdi.

LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında sahaya çıkan genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, tarihe geçti.

Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

TRİBÜNLERDE İNGİLİZ HAKİMİYETİ

İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında tribünlerin büyük bölümünde İngiliz taraftarlar yer aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan finale İngilizlerin ilgisi büyük oldu.

İngilizler, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu hedefiyle geldikleri Berlin'de tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

CHIELLINI'YE ISLIK

İspanya-İngiltere karşılaşması öncesinde EURO 2024'ün kapanış seremonisi gerçekleştirildi.

"El sıkışma" temalı gösteride, Berlin merkezli Lunatix Dans Topluluğu sahne aldı. Seremoni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupasını sahaya son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi.

İngiliz taraftarlar, EURO 2020 finalinde mağlup oldukları İtalya'nın kaptanı Chiellini sahaya çıktığında ıslıklarla protesto etti.

İLK 11'LER

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane