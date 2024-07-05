EURO 2024'te günün programı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları bugün başlıyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen takımlar maçlarını 5-6 Temmuz’da oynayacak.
İspanya ve Almanya arasındaki mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Günün ikinci maçında ise Portekiz ve Fransa kozlarını saat 22.00’da paylaşacak.
Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
EURO 2024'TE GÜNÜN PROGRAMI
19:00 İspanya - Almanya
22:00 Portekiz - Fransa
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