Euro 37.05, sterlin 43.40, dolar 33.72 liradan işlem görüyor

Serbest piyasada, 09.45 itibarıyla 36.80 liradan alınan Euro, 37.05 liradan satılıyor. 43.15 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 43.40 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 33.50 liradan alınıp, 33.72 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, 09.45 itibarıyla 36.80 liradan alınan Euro, 37.05 liradan satılıyor. 43.15 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 43.40 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 33.50 liradan alınıp, 33.72 liradan satılıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.