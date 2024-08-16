  • BIST 9964.07
  • Altın 2662.355
  • Dolar 33.6883
  • Euro 36.9978
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Euro 37.05, sterlin 43.40, dolar 33.72 liradan işlem görüyor

» »
KKTC’de serbest piyasada Euro 37.05, sterlin 43.40, dolar 33.72 liradan işlem görüyor
Euro 37.05, sterlin 43.40, dolar 33.72 liradan işlem görüyor

Serbest piyasada, 09.45 itibarıyla 36.80 liradan alınan Euro, 37.05 liradan satılıyor. 43.15 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 43.40 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 33.50 liradan alınıp, 33.72 liradan satılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bitcoin'in fiyatı 65 bin dolara yaklaştı16 Temmuz 2024 Salı 18:38
  • Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor27 Haziran 2024 Perşembe 11:05
  • Dövizde son durum: Dolar zirvede26 Haziran 2024 Çarşamba 14:01
  • Dövizde son durum: Dolar zirvede26 Haziran 2024 Çarşamba 10:14
  • Dolar rekora yakın14 Haziran 2024 Cuma 10:38
  • 2024 Schengen vizesi ücretleri belli oldu11 Haziran 2024 Salı 11:54
  • Brent petrolün varil fiyatında artış07 Haziran 2024 Cuma 10:50
  • Dövizde rakamlar değişiyor... İşte güncel kurlar07 Haziran 2024 Cuma 10:46
  • Altın fiyatları yükseliyor... Çeyrek altın 4 bin 40 lira!06 Haziran 2024 Perşembe 11:37
  • TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de tuttu23 Mayıs 2024 Perşembe 14:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti