Enerji krizinin derinleştiği, enflasyonun arka arkaya rekor kırdığı ve durgunluk korkularının bulunduğu bir dönemde, Euro bölgesi maliye bakanları bugün Brüksel'de toplanıyor.

Eurogroup toplantısının gündeminde tüm Euro bölgesindeki mali durum ve 2023 maliye politikasının yönelimlerinin yanı sıra, Dijital Euro ve Euro bölgesinin genişlemesi yer alacak.

Maliye Bakanlarının, çok fazla borçlanmış olan ülkelerin borçlanma maliyetleri ile Almanya arasındaki farkın azaltılması için, Avrupa Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu planla ilgilenmeleri bekleniyor.

Almanya, Fransa ve Hollanda’nın borçlarının vadesinden elde edilen gelirin bir kısmı ile İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan tarafından ihraç edilen tahvillerin satın alınması planlanıyor. Eurogroup, uzun yılların ardından ilk kez faiz artışına karar vermesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın kritik toplantısından on gün önce yapılacak.