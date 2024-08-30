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Euro Bölgesi'nde Ağustos Ayında Enflasyon Düştü

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıkladı
Euro Bölgesi'nde Ağustos Ayında Enflasyon Düştü

Temmuz ayında yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2’ye geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Açıklanan veriler, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olduğunu ortaya koydu.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı hizmetlerde yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Hizmetleri, yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünleri ise yüzde 3 oranında bir gerileme gösterdi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,8 ve aylık yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, ağustosta enflasyon oranları ülkeler bazında şu şekilde gerçekleşti:

  • Belçika: %4,5
  • Estonya: %3,4
  • Hollanda: %3,3
  • Slovakya: %3,2
  • İspanya: %2,4
  • Fransa: %2,2
  • Almanya: %2
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