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Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine çıktı

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Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4'le son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.
Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,4 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 17,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,7 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 3, Hollanda'da yüzde 2,9 ve Belçika'da yüzde 3,8, Litvanya'da yüzde 6,3 ve Estonya'da yüzde 6,4 olarak belirlendi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı eylül ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında da yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu hafta, enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselmesini beklediklerini açıklamıştı.

Euro Bölgesi'ndeki toplam enflasyonun yarısının enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirten Lagarde, bazı sektörlerde arz ve talep arasındaki dengesizliklerin fiyatları yukarı ittiğini belirtmişti.

Lagarde ve banka yönetimi bu artışın geçici olduğunu ve uzun vadede tekrar düşeceğini tahmin ediyor.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa’da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.

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