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Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran'da yavaşladı

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Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran ayında soğuma emareleri gösterdi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran'da yavaşladı

Euro Bölgesi'nde enflasyon Haziran ayında soğuma emareleri gösterdi. Ekononomistlerin yılın ikinci yarısına ilişkin yükseliş beklentilerine karşın gelen veriler ekonomide yeniden açılmanın fiyat artışlarına neden olacağına ilişkin endişeleri de bir miktar sınırlamış oldu.

Sonuçlara göre Haziran'da yıllık enflasyon yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yıllık yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Aylık olarak bakıldığında Haziran ayında enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 düzeyindeydi.

Euro Bölgesi'ne ilişkin Bloomberg'in son projeksiyonları Ağustos itibariyle fiyat baskılarının daha görünür olacağına işaret ediyordu.

 

Weidmann'a göre enflasyonda riskler yukarı yönlü

Birçok Avrupa Merkez Bankası yetkilisine göre enflasyondaki artış geçici bir görünüm sunarken, Bundesbank Başkanı Jens Weidmann geçen hafta bu konularda uyarılarda bulunmuştu.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann online konferansta yaptığı konuşmada “Şu an Euro Bölgesi’ndeki fiyat gelişmelerinde yukarı yönlü risklerin hakim olduğunu görüyorum” yorumunu yaptı.

Weidmann, “Örneğin petrol fiyatları mevcut seviyelerinde kalsa veya daha da yükselse enflasyon oranı bugünkünden daha yüksek olabilir” ifadelerini kullandı.

Almanya'daki enflasyonu da değerlendiren Weidmann, ülkedeki enflasyon yükselişinin geçici faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

‘İkinci tur etkilere’ yönelik bir işaret gözükmediğini söyleyen Weidmann yukarı yönlü risklerin de hakim olduğu uyarısında bulundu.

Weidmann, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) acil durum ortadan kalktığında sonlanması gerektiğini söylerken, "Bunun için iki şart var. Ekonomik toparlanmanın sağlam olması ve pandemiyle bağlantılı olan kısıtlamaların kaldırılması” ifadelerini kullandı.

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