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Euro Bölgesi’nde Enflasyon Rekor Kırdı

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Euro Bölgesi’nde Enflasyon Rekor Kırdı
Euro Bölgesi’nde Enflasyon Rekor Kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.


Buna göre, Euro Bölgesi’nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,7’ye yükseldi.


Euro Bölgesi’nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4 ile hizmetler izledi.


Enflasyon, ekim ayında Estonya’da yüzde 22,4, Litvanya’da yüzde 22, Letonya’da yüzde 21,8, Hollanda’da yüzde 16,8, Slovakya’da yüzde 14,5, Belçika’da yüzde 13,1, İtalya’da yüzde 12,8, Almanya’da yüzde 11,6, Avusturya’da yüzde 11,5, Portekiz’de yüzde 10,6, Slovenya’da yüzde 10,3, Yunanistan’da yüzde 9,8, İrlanda’da yüzde 9,6, Lüksemburg’da yüzde 8,8, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 8,6, Finlandiya’da yüzde 8,3, Malta’da yüzde 7,5, İspanya’da yüzde 7,3 ve Fransa’da yüzde 7,1 seviyesinde belirlendi.


Böylece, Euro Bölgesi’nde ekim ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.


Euro Bölgesi’ndeki 11 ülkede çift haneye çıkan enflasyon, 3 ülkede de yüzde 20’leri aştı.


Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi’nde ekim ayı enflasyon oranının yüzde 10,2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.


Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyrediyor.


AB’de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,4’lük artış gösterdi.

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