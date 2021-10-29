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SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Euro Bölgesi'nde enflasyon son 13 yılın en yüksek düzeyinde

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Enerji fiyatlarındaki artış Euro Bölgesi'nde enflasyona tavan yaptırdı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1 olarak tespit edildi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon son 13 yılın en yüksek düzeyinde

Euro Bölgesi'nde Eylül ayında yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 4,1 olarak ölçüldü. Ekim ayında Enerji maliyetlerindeki artış ise Euro Bölgesi'nde ortalama yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat artışı son 13 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Bölgede enflasyon en son 2008 yılının Temmuz ayında bu kadar yüksek olarak tespit edilmişti.

Almanya'da enflasyonda artış yüzde 4,5

Federal İstatistik Dairesi tarafından perşembe günü açıklanan geçici rakamlara göre Almanya'da yaşam maliyeti Ekim ayında yüzde 4,5 ile Euro ülkelerinin ortalamasından daha fazla oranda arttı.

Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, mevcut oranın hükümetin sonbahar için öngörüsünü yansıttığını belirterek, enflasyonun şu anda yüzde 4,5'e yükselmesinin "geçici bazı özel etkilerden" kaynaklandığını, 2022 yılının başından itibaren durumun yeniden düzeleceğini söyledi.

Yüzde 4,1 ile Euro Bölgesi enflasyonu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği yüzde ikinin iki katını aşmış durumda.

Ancak ECB Başkanı Christine Lagarde Perşembe günü yaptığı açıklamada, enflasyonun önümüzdeki yıl içinde düşeceğini söyledi.

Lagarde, Merkez Bankasının enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşılabilmesi için para politikası araçlarını güçlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa Merkez Bankası 2023 yılında yıllık enflasyonu ise yüzde 1,5 olarak öngörüyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında en yüksek enflasyon oranları Baltık ülkeleri Litvanya (yüzde 8,2), Letonya (yüzde 6,0) ve Estonya'da (yüzde 7,4) gerçekleşti. Enflasyon, İspanya'da da yüzde 5,5, Belçika'da, yüzde 5,4, Lüksemburg'da yüzde 5,3 ve İrlanda'da yüzde 5,1 ile ortalamanın çok üzerinde ölçüldü. Portekiz'de tüketici fiyat artışları yüzde 1,8, Malta'da ise yüzde 1,4 oranlarıyla ortalamanın altında gerçekleşti.

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