  • BIST 94.401
  • Altın 233,586
  • Dolar 5,6157
  • Euro 6,3155
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 10 senenin en düşüğünde

» »
Euro Bölgesi'ndeki olumsuz ekonomik seyre rağmen 19 ülkeyi kapsayan bu bölgede işsizlik oranları son 10 yılın en düşük seviyesinde yer aldı.
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 10 senenin en düşüğünde

Ekonomik koşulların kötüleşmesine rağmen 19 ülkeyi kapsayan Euro Bölgesi'nde Şubat ayı işsizlik oranları son on yılın en düşük seviyesini korudu.

Avrupa İstatistik Dairesi’nin (Eurostat) Pazartesi açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nde Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 7,8 oldu. Eurostat’ın verilerine göre Şubat ayı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına oranla 1 milyon 169 bin kişi azalarak 12 milyon 73 bine düştü. 2018 yılında yüzde 8,5 seviyesinde olan işsizlik oranları, Euro borç krizi döneminde yüzde 12 seviyesine tırmanmıştı.

Ancak Eurostat'ın verilerine göre ülkelerin işsizlik oranları arasındaki uçurum farkı varlığını sürdürüyor. Şubat ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 1,3 ile Çekya'da ölçüldü. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18 ile Yunanistan ve yüzde 13,9 ile İspanya'da kaydedildi.

Ekonomide son 4 yılın en düşük büyüme oranının gerçekleştiği Euro Bölgesi için resesyon uyarısı yapılmıştı. Zayıflayan küresel ekonomi, ticaret savaşları ve Brexit'in yaratmış olduğu belirsizlik nedeniyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2019 yılı için büyüme tahminlerini yüzde 1,8'den yüzde 1'e düşürmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'da aşırı sağın yeni yüzü Martin Sellner'in evine baskın27 Mart 2019 Çarşamba 17:45
  • Avrupa Parlamentosu'ndan yaz-kış saatini sonlandırma kararına onay27 Mart 2019 Çarşamba 12:51
  • Almanya'da 6 kentte bomba alarmı, belediye binaları boşaltıldı26 Mart 2019 Salı 14:00
  • Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti25 Mart 2019 Pazartesi 17:30
  • "Alman Müslümanlar için asıl ihtiyacımız olan şey Almanya'ya ait bir İslam"25 Mart 2019 Pazartesi 15:39
  • İtalya'da 5 aylık bir bebek evde sünnet sonrası öldü, anne ve baba hakkında soruşturma açıldı25 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  • İtalya’da evde sünnet edilen beş aylık bebek hayatını kaybetti25 Mart 2019 Pazartesi 12:08
  • Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalan yolculardan 500'ü kurtarıldı24 Mart 2019 Pazar 19:26
  • Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalanlar havadan kurtarılıyor24 Mart 2019 Pazar 12:56
  • İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı23 Mart 2019 Cumartesi 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti