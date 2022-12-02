Euro Bölgesi’nde üretici enflasyonu gerilemeyi sürdürüyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB’de ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşerken, 2021’in ekim ayına kıyasla yüzde 31,2 yükseldi.

Ağustos ayında Euro Bölgesi'nde ÜFE, yıllık bazda yüzde 43,3 artarak kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Eylül ayında ise 2021'in eylül ayına kıyasla yüzde 41,4 artış kaydedilmişti.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI

Euro Bölgesi’nde de ÜFE, ekimde aylık yüzde 2,9 azalırken, yıllık yüzde 30,8 arttı. Piyasa beklentileri ÜFE’nin yıllık yüzde 32,1 artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi’nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 65,8 ve ara mallarda da yüzde 17,4 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde yıllık bazda en fazla yüzde 68 ile Macaristan’da, yüzde 59,3 ile Slovakya’da ve yüzde 57,9 ile Letonya’da arttı.

Yıllık ÜFE, Almanya’da yüzde 35,5, İtalya’da yüzde 33,7 , İspanya’da yüzde 26,2 ve Fransa’da yüzde 24,7 olarak belirlendi.