  • BIST 4.965,90
  • Altın 1049.36
  • Dolar 18.6227
  • Euro 19.3012
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 10 oldu

» »
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 10 oldu

Para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Böylece Euro Bölgesi'nde enflasyon, Haziran 2021'den beri ilk kez yıllık bazda düşüş göstermiş oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Ekim ayında enflasyon yüzde 10,6 olarak kaydedilmişti. Bu, AB tarafından kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından beri ulaşılan en yüksek oran olmuştu.

Enflasyondaki düşüş, beklenenden fazla oldu. Bloomberg ve Factset, Euro Bölgesi'nde Kasım ayı enflasyonunun yüzde 10,4 olacağını öngörüyordu.

Eurostat verilerine göre, enerji fiyatları Kasım'da yüzde 34,9 arttı. Ekim'de enerji fiyatlarındaki artış oranı yüzde 41,5'ti.

Gıda, tütün ve alkollü ürünlerdeki artış oranı ise yüzde 13,6 olarak açıklandı. Ekim'de bu oran yüzde 13,1'di. Hizmet fiyatlarındaki artış ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

En düşük enflasyon İspanya'da

Eurostat verileri, 19 ülke arasında en düşük enflasyonun yüzde 6,6 ile İspanya'da, en yüksek enflasyonunsa yüzde 21,7 ile Letonya'da kaydedildiğini ortaya koydu. Ekim'de en düşük enflasyonun görüldüğü Fransa'da Kasım ayında tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 7,1 oldu.

Almanya'da enflasyon, Avrupa standartlarına göre hesaplandığında yüzde 11,3 çıktı. Enflasyon hesabında Eurostat'tan farklı bir metot uygulayan Alman Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) dün açıkladığı veriler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artışın Kasım'da bir önceki aya kıyasla yavaşlayarak yüzde 10'a indiğine işaret etmişti. Destatis verilerine göre, Almanya'da Ekim ayında enflasyon yüzde 10,4'tü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle baş gösteren yüksek enflasyon dünya genelinde tüketicileri zorluyor.

Euro Bölgesi'nde de Kasım 2021'den beri enflasyon her ay rekor tazeliyordu.Açıklanan Kasım ayı verileri, yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranlarını daha da artırması talep edilen Avrupa Merkez Bankası'nın üzerindeki baskıyı da hafifletecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Güne Nasıl Başladı30 Kasım 2022 Çarşamba 09:38
  • Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticareti muhtemelen yavaşlayacak29 Kasım 2022 Salı 13:51
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Kasım 2022)29 Kasım 2022 Salı 09:47
  • Altın Fiyatlarında Son Durum29 Kasım 2022 Salı 08:43
  • Döviz Güne Nasıl Başladı29 Kasım 2022 Salı 08:29
  • Serbest Piyasada Son Durum!28 Kasım 2022 Pazartesi 12:25
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Kasım 2022)28 Kasım 2022 Pazartesi 09:55
  • Haftanın ilk işlem gününe altın nasıl başladı28 Kasım 2022 Pazartesi 09:24
  • Döviz Haftayı Nasıl Kapattı?26 Kasım 2022 Cumartesi 10:10
  • Altın Fiyatlarında Son Durum26 Kasım 2022 Cumartesi 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti