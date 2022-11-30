Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 10 oldu

Para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Böylece Euro Bölgesi'nde enflasyon, Haziran 2021'den beri ilk kez yıllık bazda düşüş göstermiş oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Ekim ayında enflasyon yüzde 10,6 olarak kaydedilmişti. Bu, AB tarafından kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından beri ulaşılan en yüksek oran olmuştu.

Enflasyondaki düşüş, beklenenden fazla oldu. Bloomberg ve Factset, Euro Bölgesi'nde Kasım ayı enflasyonunun yüzde 10,4 olacağını öngörüyordu.

Eurostat verilerine göre, enerji fiyatları Kasım'da yüzde 34,9 arttı. Ekim'de enerji fiyatlarındaki artış oranı yüzde 41,5'ti.

Gıda, tütün ve alkollü ürünlerdeki artış oranı ise yüzde 13,6 olarak açıklandı. Ekim'de bu oran yüzde 13,1'di. Hizmet fiyatlarındaki artış ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

En düşük enflasyon İspanya'da

Eurostat verileri, 19 ülke arasında en düşük enflasyonun yüzde 6,6 ile İspanya'da, en yüksek enflasyonunsa yüzde 21,7 ile Letonya'da kaydedildiğini ortaya koydu. Ekim'de en düşük enflasyonun görüldüğü Fransa'da Kasım ayında tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 7,1 oldu.

Almanya'da enflasyon, Avrupa standartlarına göre hesaplandığında yüzde 11,3 çıktı. Enflasyon hesabında Eurostat'tan farklı bir metot uygulayan Alman Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) dün açıkladığı veriler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artışın Kasım'da bir önceki aya kıyasla yavaşlayarak yüzde 10'a indiğine işaret etmişti. Destatis verilerine göre, Almanya'da Ekim ayında enflasyon yüzde 10,4'tü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle baş gösteren yüksek enflasyon dünya genelinde tüketicileri zorluyor.

Euro Bölgesi'nde de Kasım 2021'den beri enflasyon her ay rekor tazeliyordu.Açıklanan Kasım ayı verileri, yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranlarını daha da artırması talep edilen Avrupa Merkez Bankası'nın üzerindeki baskıyı da hafifletecek.