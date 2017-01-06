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Euro tarihi zirvesine yaklaştı...

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Euro tarihi zirvesine yaklaştı...
Dolar/TL dün 3.64 ile tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 3.61 civarında hareket ediyor. Dün 3.82 ile rekor kıran Euro/TL ise zirveye yakın.

Haftaya beklentilerin üzerinde enflasyon verilerinin de etiksiyle tarihi zirve olan 3.6040’ı test ederek başlayan dolar/TL  küresel gelişmelerle dün sabah itibarıyla 3.56’lı seviyelere geriledi.

Dün gün içinde tarihi zirve olan 3.6401 seviyesini test eden dolar/TL bu sabah saat 0903’te 3.6086/3.6125 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise bu sabah 3.8177/3.8224 seviyesinde.

TL iç risklerin baskısıyla dün de negatif ayrışma trendini sürdürerek dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olurken, ABD’de bugün açıklanacak tarımdışı istihdam verisi önemli olacak. Beklentinin üzerinde gelecek bir verinin dolarda değer kazancına buna paralel kurda da yükselişe neden olacağı belirtiliyor.

Genel çerçevede TCMB’nin siyasi endişelerle TL’nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesinin, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimalinin, Türkiye’yi yatırım yapılabilir kredi notuyla değerlendiren Fitch’in yaklaşan değerlendirmesi ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler kuru baskılayan ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Fitch tarafından yayımlanan ülke notu değerlendirme takvimine göre Türkiye’nin negatif görünüm ile yatırım yapılabilir en düşük seviyede olan BBB- olan kredi notu hakkında değerlendirme 27 Ocak Cuma günü açıklanabilecek.

Bankacılar dün kurdaki ani yükselişte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in görevinden istifa ettiğine ilişkin bir söylentinin de etkili olmuş olabileceğini belirtirken, Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklama ile söylentileri dolaylı olarak yalanlamış oldu.

Diğer taraftan içerideki güvenlik endişeleri de piyasaları diken üstünde tutuyor. İzmir Bayraklı’da bulunan adliye binasına dün yapılan bombalı ve silahlı saldırıda bir polis memuru ve bir adliye çalışanı hayatını kaybederken, altı-yedi kişi de yaralandı. Saldırının PKK tarafından yapıldığı değerlendiriliyor.

AHL Forex notunda yurtdışı kaynaklı taleplerin dolar/TL’de ciddi yükselişleri gündeme getirdiği, Fed tutanaklarından çıkan üyeler arasındaki ayrışmayı oldukça kısa vadeli fiyatlayan kurda yukarı yönlü potansiyelin korunduğu belirtildi.

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