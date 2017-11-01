Euro ve Dolar yeniden yükselişte!

ABD ekonomisinde gelişmelerle küresel piyasalarda yükselen dolar yeni güne 3.80 lira dolayında başlarken, euro da parite etkisiyle 4.43 liranın üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün TSİ 21:00'de açıklanacak faiz kararına odaklanan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın açıklaması beklenen yeni Fed başkanının kim olacağı konusuna ilişkin haberler de izleniyor. Puyasalarda, faizlerde bir değişiklik yapması beklenmeyen Fed'in bugünkü açıklamasında "geleceğe ilişkin ipuçları" aranacak.

Yeni güne 3.80 liranın hemen altında başlayan dolar 3.8042 liraya kadar çıkerken, euro da 4.4313 lirayı gördü. Güne yüzde 0.34 artışla 110 bin 513 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de 110 bin 800 puanında üzerine yükseldi.

Buna karşılık, iki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.80düzeyine kadar çıktı.