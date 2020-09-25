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Euroasıa Interconnector Ekonomi Konseyi Başkanlığına Nobel Ödüllü Rum Atandı

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İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan (Girit) deniz altı kablo bağlantısı projesi olan EuroAsia Interconnector’un Ekonomi Konseyi Başkanlığına Nobel ödüllü Rum profesör Sir Hristoforos Pissaridis’in atandığı bildirildi.
Euroasıa Interconnector Ekonomi Konseyi Başkanlığına Nobel Ödüllü Rum Atandı

Fileleftheros, Pissaridis’in ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayanarak Hristoforos Pissaridis’in Şubat 2020’de de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından Yunanistan’ın uzun vadeli kalkınma stratejisini yürüten komitenin başkanlığına getirildiği hatırlatması yapıldığını yazdı.

EuroAsia Interconnector projesinin ilk aşaması olan ve Aralık 2023’e kadar devreye konulması planlanan bin MW gücündeki Güney Kıbrıs-Yunanistan (Girit) bağlantısının, İsrail-Güney Kıbrıs bağlantısının da aynı tarihte tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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