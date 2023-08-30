EuroAsia Interconnector konusunda yeni haberler...

Rum basını bir yandan İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi projesi olan EuroAsia Interconnector konusunda iyi haberlerin gelmeye başladığı haberini verirken diğer yandan da projenin sürdürülebilirliği konusunun dün mecliste ele alınması haberlerine de geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Elektrik Bağlantısı İçin İyi Haberler” başlıklı haberinde Yunan medyasının haberlerine dayanarak, Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan Bağımsız Elektrik İletim Operatörünün, İsraillilerin EuroAsia Interconnector projesine girmesi için İsrail yatırım fonu ile anlaşmaya vardığını yazdı.

İsraillilerin yüzde 33’e kadar payla projeye dahil olunması yönünde anlaşma sağlandığını yazan gazete bunun; projenin hayata geçirilmesine olumlu bir katkı koyacağını belirtti.

ADMİE’nin, projeye en az yüzde 25 oranında ve daha da yüzde 33’e çıkma olasılığıyla ile projeye katılımının, İsrail yatırımcıların projeye girmeye ikna olmaları konusunda garantiyi teşkil ettiğini belirten gazete ADMİE ile İsrail fonunun projeye dahil olmasının, Avrupa Yatırım Bankası tarafından projenin finanse edilmesine ilişkin yolu muhtemelen açtığını da yazdı.

-EuroAsia konusu mecliste ele alındı

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, EuroAsia Interconnector projesinin dün Rum Meclisi Enerji, Ticaret ve Sanayi Komitesi’nde ele alındığını yazdılar.

Gazete toplantıda Avrupa Yatırım Bankası’nın, Eylül ayı içerisinde Güney Kıbrıs’a gelerek Maliye Bakanı Makis Keravnos ile projenin finanse edilmesi konusunu ele alacağının da dile getirildiğini belirtti.

Habere göre Maliye Bakanı Keravnos yaptığı açıklamada proje hakkındaki görüşlerini dile getirmek için Avrupa Yatırım Bankası temsilcilerinden bilgilendirme beklediğini ifade etti.

-Papanastasiu

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ise toplantıda yaptığı konuşmada projenin çok önemli olduğunu belirterek projenin faydalarından söz etti.

Papanastasiu, Enerji Bakanlığının, projenin ekonomik sürdürülebilirliği ve jeostratejik değerinin incelenmesi için uluslararası bir kuruluşu görevlendirme sürecinde olduklarını söyledi.

Papanastaiu, devletin, projeye müdahil olmasının önkoşullarla ve ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından olacağını ifade etti.

EuroAsia Interconnector projesi CEO’su Nasos Ktoridis, projenin 2029 yılında yapılması hedefiyle tüm ruhsatları temin ettiğini belirtti.

-Hükümet EuroAsia konusunda “iki sesli”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, EuroAsia Interconnector projesinin ele alındığı dünkü toplantıya katılan milletvekillerinin ve bazı davetlilerin, şaşkınlık içerisinde kaldığını yazdı.

Toplantıda yer alan Maliye Bakanı ve Enerji Bakanı'nın, projeyle ilgili farklı görüşler ortaya koyması nedeniyle katılımcıların şaşkınlık içerisinde kaldığını yazan gazete Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, elektrik bağlantısından yana mı yoksa karşı mı olduğu konusunda pozisyon almayarak çekinceli davrandığını belirtti.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ise devletin projeye katılması yönünde tavır sergilerken projenin sürdürülebilirliği konusunda da emin göründü.

Alithia gazetesi ise ilgili haberi “Enerji Bakanından Yeni Çelişkili Açıklamalar” başlığıyla verirken Enerji Bakanı Papanastasiu’nun, projeyle ilgili yeni soru işaretlerine neden olan çelişkili açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Papanastasiu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs elektrik enerjisi tüketicilerine yönelik yükün 0.7 Euro sent olacağını belirterek şu anda elektriğin kilovat başı 34 ile 35 Euro sent olduğunu, EuroAsia ile birlikte bunun 34.7 ile 35.7 Euro sente çıkacağını belirtti.

Gazete Papanastasiu’nun bu açıklamasının, elektrik enerjisinin maliyetini düşürmek ve faturaları düşürmenin yolunu bulmak yerine tüketicilerin, 7 Euro sent artışla bugünkü rakamları yine ödeyeceği anlamına geldiğini de yazdı.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberinde “EuroAsia’nın Sürecine İlişkin Üç Durak” başlıklı haberinde EuroAsia Interconnector projesinin hayata geçirilmesi sürecinin üç duraktan(istasyon) geçeceğini belirtti.

Gazete ilk durağın, uluslararası kuruluşun yapacağı inceleme, ikinci durağın Avrupa Yatırım Bankası tarafından projenin incelenmesi, sonuncusunun ise daha fazla yatırımcının projeye dahil olması perspektifi olduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, Antreas Pasiurtidis aracılığıyla yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın Avrupa'nın geri kalanıyla elektrik bağlantısı sağlamasının zorunlu ve doğru bir gidişat olduğunu belirtti.

Pasiurtidis ayrıca bir takım soruları da gündeme getirerek önceliğin fiyatların düşürülmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması olduğunu da ifade etti.