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EUROASIA Interconnector’e Yunanistan Da Onay Verdi

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EUROASIA Interconnector’e Yunanistan Da Onay Verdi
EUROASIA Interconnector’e Yunanistan Da Onay Verdi

EuroAsia Interconnector’ün AB fonundan 8,7 Milyar Euro destek alabilmesi için şart olan destek beyanının nihayet Yunanistan tarafından da imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Yunanistan’ın kendi ekonomik menfaatleri, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısını Yunanistan’ın da desteklediği ortak Avrupa projesi olarak tanımasını, bu da EuroAsia Interconnector’ün AB fonundan faydalanmasını engelliyordu. Rum ve Yunan Enerji bakanlarının geçen hafta peş peşe görüşmeleri sonucunda Yunanistan AB’ye, EuroAsia Interconnector’e destek beyanını imzaladı. Böylece projenin AB fonlarından 8,7 milyar Euro’luk destek yolu açılmış oldu.

Gazete, Yunan hükümetinin, Girit ile Attiki bölgesi arasındaki bağlantının AB finansmanı olmadan Yunan şirketleri tarafından yapılması kararı nedeniyle, Yunanistan’ın projeye destek beyan etmesinin kolay olmadığına dikkat çekti.

Rum Yönetimi Başkanı ile Yunanistan Başbakanı arasındaki perde gerisi anlaşmalara ve Rum ve Yunan enerji bakanları arasındaki iş birliğine rağmen Yunan Enerji Bakanı Kostis Hacidakis’in birçok tepki aldığı ancak nihayet 13 Mayıs’ta Rum ve Yunan Enerji bakanlarının EuroAsia Interconnector’e destek beyanlarını imzalayıp AB’ye gönderdikleri kaydedildi.

Haberde Rum ve Yunan Enerji bakanlıkları genel müdürlüklerinin kararlaştırdığı çalışma gruplarının, elektrik kablolarının bağlantı istasyonlarının ortak standartta olması konusundaki temaslarına devam ettikleri de kaydedildi.

Gazete EuroAsia Interconnector’ün AB’nin “Avrupa’yı Birleştirirken” (CEF) isimli mekanizmasına katılımının sürmesi ve AB’den 8,7 milyar Euro ödenek alabilmesi için Rum ve Yunan hükümetlerinin destek beyanının şart olduğuna dikkat çekti.

Habere göre İsrail-Güney Kıbrıs-Girit Avrupa Ortak İlgi Projesi EKE-PCI 3.10 projesinin resmî yüklenicisi olan EuroAsia Interconnector’ün, siyasi destekleri nedeniyle Rum ve Yunan hükümetlerine teşekkür açıklaması yaptı.  Bu gelişmeden sonra yüklenici şirketin CEF’e, 2023’e kadar Güney Kıbrıs’ı Girit üzerinden Yunanistan’la bağlama (elektrik) projesini hayata geçirme başvurusunda bulunduğu da kaydedildi. 

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