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Euroasia projesi için kapı açıldı

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin, İsrail-Güney Kıbrıs-Girit-Attika arasında elektrik bağlantısının kurulmasını öngören projenin hayata geçirilmesine önemli bir ivme kazandırdığı belirtildi.
Euroasia projesi için kapı açıldı

Fileleftheros gazetesi “Euroasia İçin Kapı Açıldı” başlıklı haberinde, İsrail-Güney Kıbrıs-Girit-Attika arasındaki ulusal elektrik şebekelerini birleştirecek olan Euroasia Interconnector projesinin, gerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki dün baş başa yapılan görüşmede gerekse Rum-Yunan Enerji Bakanlarının da katılımıyla yapılan heyetler arasındaki görüşmede ele alındığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Yunanistan Hükümeti liderliğinin, Euroasia projesi yetkilisi Nasos Ktoridis ile bir araya da geldiğini belirtti. 

Yunanistan’ın, hükümet değişikliğinin ve özellikle Enerji Bakanının değişmesinin sonucu olarak özellikle Girit ve Attika arasındaki boru hattı bölümüne ilişkin çalışma konusunda,  özlü tutum değişikliğinin söz konusu olduğunu belirten gazete Euroasia Interconnector’ün  AB tarafından onaylanan ve finansmanı sağlanan bir proje olduğunu da anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Yunanistan Enerji Bakanı Hacıdakis’in Yunan basınında yer alan projeyle ilgili daha önceki açıklamalarına da yer verdi. 

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