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Eurocontrol Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin devrinine itiraz etti

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Eurocontrol Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin devrinine itiraz etti
Eurocontrol’ün, Rum yönetiminin hava seyrüsefer hizmetlerinin Sivil Havacılık Dairesi’nden “özel devlet şirketine” devredilmesi önerisine ciddi itiraz belirttiği haber verildi.

Haravgi “Eurocontrol’ün Yasa Tasarısına İtirazları” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Eurocontrol Genel Müdürü Joe Sultana’nın, Rum Taşımacılık Bakanı Marios Dimitriadis’e  mektup göndererek yasa tasarısındaki bu maddeden şaşkınlık duyduğunu ilettiğini yazdı.

Habere göre Eurocontrol, daha önce kendisi tarafından hazırlanan ancak Rum Taşımacılık Bakanlığı, Sivil Havacılık Dairesi ve Hukuk Dairesi tarafından üzerinde değişiklik yapılan yasa tasarısında özellikle, “devlet özel şirketinin” olası iflastan korunması, hisselerinin devri ve yetkilerinin bir yan şirkete devri ile ilgili maddelerine itiraz ediyor.

Gazeteye göre Sultana’nın, Rum Taşımacılık Bakanlığı’nın önerdiği gibi hava seyrüsefer hizmetlerinin devredilmesi maksadıyla yan şirket kurulması uygulamasının başka hiçbir AB üyesi ülkede uygulanmadığına dikkat çektiği mektupta, Rum devlet birimleri tarafından yapılan değişikliklerden sonra, yasa tasarısı metnin son halinde boşluklar ve belirsizlikler bulunduğuna da işaret edildi.

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