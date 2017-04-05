Eurocup “Yakın”… Bellona AGÜ: 69 - Yakın Doğu Üniversitesi: 73

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında, Bellona AGÜ’yü 73- 69 yendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında, Bellona AGÜ’yü 73- 69 yendi. Evinde oynayacağı rövanş öncesinde 4 sayılık avantajı yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi, bu maçta da rakibine sayı üstünlüğü sağlaması durumunda EuroCup kupasının sahibi olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde oynan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi periyotları 25-15, 39-37, 58-52 ve 73-69 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk dakikası 2-2 geçildi. Yakın Doğu Üniversitesi 5-2 öne geçtiği ilk periyotta etkili oyunu ile skoru 12-6’ya taşıdı. Periyotta 4:05’de Bellona AGÜ’nün isabetli üçlüklerine Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride’ın üçlükleri ile cevap vererek farkı 10’a çıkardı ve skoru 19-9’a çekti. Periyotta 01:55 kala skor 21-9 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile devam etti. İlk periyot savunmasını güçlü tutan Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile 25-15 bitti.

İkinci periyoda üstün başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot’tan gelen üçlükle ilk basketi bulan taraf oldu (28-15). Angelica Robinson’dan gelen isabetli serbest atışlarla Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı açarak skoru 30-19 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi’ne Bellona AGÜ’nün de serbest atışlar ve bir isabetli üçlükle yanıt verdiği periyotta 6.31 kala skor 30-22 oldu. Bir buçuk dakika boyunca skor bulunamayan periyotta Bellona AGÜ bulduğu sayı ile skoru 32- 24 yaptı. Periyotta 3.38 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile 37-26 geçildi. Bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışan Bellon AGÜ 2.11 kala farkı 6 sayıya çekerek skoru 39-33 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin isabetsiz atışlarından yararlanan ev sahibi ekip son dakikalarda farkı kapatmayı başardı ancak maçın ilk yarısı 39-37 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında perdeyi açan takım Bellona AGÜ olurken skora da eşitlik geldi(39-39). Chelsea Gray’in de basketiyle Bellona AGÜ maçın başından bu yana ilk kez öne geçti. Kayla McBride’ın üçlüğü ve Courtney Vandersloot ile 5-0 karşılık veren Yakın Doğu Üniversitesi periyotta 4 dakikayı 44-41 önde geçti. Courtney Vandersloot’un üçlüğü sonrası ev sahibi Bellona AGÜ molayı aldı(48-41). Moladan sonra fark tekrar 9’a çıkarken Bellona AGÜ’de Mazic’ten üçlük geldi(50-44). Karşılıklı basketlerle periyodun bitimine 2 dakika kala skor 56-50’e geldi. Yakın Doğu Üniversitesi son 10 dakikaya da 58-52 önde girdi.

Final periyoduna Kayla McBride’dan gelen üçlükle girildi (61-52). İki takımında birbirine top kaybı yaşattığı periyotta 7.00 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile 63-56 geçildi. Bellona AGÜ hücumda etkisini arttırarak farkı azaltmak istese de 4 dakika 65-58’lik skorla geçildi. İki takım da savunmada sertliği arttırırken tempo düştü. Kayla McBride’ın faul atışlarıyla son 03.50’ye 67-61’lik skorla girildi. Qunitra Hollingsworth’ün de pota altından bulduğu sayıyla Yakın Doğu Üniversitesi farkı tekrar 8’e çıkardı ve ev sahibi molayı aldı(69-61). Bellona AGÜ moladan basketle dönerek farkı 6’ya indirdi. Son 2 dakikaya girerken de fark değişmedi(71-65). Bellonda AGÜ’den Chelsea Gray ve Şaziye’nin sayılarıyla skor 71-69’a geldi ve fark 2’ye kadar indi. Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 73-69 galibiyetle ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Courtney Vandersloot 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Kayla McBride 19 sayı, 5 ribaunt, Angelica Robinson 8 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Quanitra Hollignsworth 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Elin Eldebrink 4 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, Essence Carson 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asist kaydetti.

Bellona AGÜ’de: Chelsea Gray 21 sayı, 5 asist, Mirna Mazic 17 sayı, 5 ribaunt, Ann Wauters 10 sayı, 2 ribaunt, 3 asist ile oynadı.

Rövanş Maçı İstanbul’da…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Eurocup final ilk maçında karşılaştığı Bellona AGÜ ile 12 Nisan 2017 Çarşamba günü rövanş maçına çıkacak. İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak maçta, FIBA Kadınlar Avrupa Kupasının sahibi de belli olacak.