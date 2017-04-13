EuroCup’ta şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi

FIBA Kadınlar Eurocup’ta ülkemizi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, final son maçında Bellona AGÜ’yü 63-58 mağlup ederek Avrupa Kupasının sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Kupasının ardından Avrupa tarihine de adını yazdıran ilk Kıbrıs Türk takımı olmayı başardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynan maçta, parkeye; Quanitra Hollingsworth, Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Angelica Robinson, Essence Carson beşi ile çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, son çeyrekte yaptığı savunma hamlesi ve etkili oyunuyla ev sahibi olarak çıktığı kupa mücadelesinde şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, Bellona AGÜ yakaladığı 4-0’lık seriyle skoru 6-2’ye taşımayı başardı. Karşılaşmanın başında oyunda üstünlüğünü hissettiren Kayseri ekibi, Lara Sanders, Chelsea Gray ve Tanisha Wright’tan gelen sayılarla da ilk 6 dakikayı 14-6 önde kapadı. Hücumda yakaladığı tempoyu devam ettiren AGÜ, skoru 18-6’ya getirdi. Çeyrek boyunca hücumda etkili AGÜ savunması karşısında çözüm üretemeyen Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ile skor bulsa da ilk periyot Bellona AGÜ’nün 25-12’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci periyotta farkı kapamaya çalışan Yakın Doğu Üniversitesi, Essence Carson ve Quanitra Hollingsworth’den gelen sayılarla farkı ilk 4 dakikada 11’e çekti (18-29). Ancak Chelsea Gray’in iki sayılık basketi farkı tekrar 13’e çıkardı (18-31). Bu çeyrekte iki takım da birbirine kolay sayı izni vermezken AGÜ, periyotta son 2.49’a 33-20 önde girdi. Çeyrek sonunda ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi Bahar Çağlar ve Essence Carson’dan gelen sayılarla 4-0’lık bir seri yakaladı ve devre AGÜ’nün 33-24’lük üstünlüğü ile sonuçlandı.

Üçüncü periyotta Tanisha Wright ve Lara Sanders ile sayılar bulan Bellona AGÜ farkı da 13’e çıkardı (25-38). Ancak Yakın Doğu Üniversitesinde Yelena Leuchanka, Essence Carson ve Quanitra Hollingsworth’den gelen 6-0’lık seri farkı 8’e indirdi (31-38). AGÜ’de Tanisha Wright bu seriyi bozarak farkı tekrar 10’a çıkardı (31-41). İki takımın da karşılık basketler bulduğu bölümün ardından çeyrekteki son dakikaya Bellona AGÜ 47-37 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta Bellona AGÜ’nün 47-39 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Final periyoduna ise ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride’ın sayılarıyla girdi. Bellona AGÜ buna Chelsea Gray’in sayılarıyla cevap verdi ve farkı tekrar 8’e çıkardı (41-49). Ancak ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi, tamamı Quantira Hollingsworth’den gelen 10-0’lık seriyle bir anda skoru eşitledi ve öne geçmeyi de başardı (51-49). Ev sahibinde Angelica Robinson ve Olcay Çakır’ın sayıları ile de seri 15-0’a çıktı (56-49). Bellona AGÜ bulduğu sayılarla skoru 56-52’ye taşıdı. Karşılaşmada son 2 dakikaya ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi 60-54 önde girmeyi başardı ve mücadeleden de 63-58 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ilk maçı da 73-69 kazanmayı başaran Yakın Doğu Üniversitesi ikinci maçı da kazanarak FIBA Kadınlar Eurocup’ın sahibi oldu.

ÖNE ÇIKANLAR…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Quanitra Hollingsworth 16 sayı, 10 ribaunt, Yelena Leuchanka 13 sayı, 9 ribaunt, Esence Carson 9 sayı, 4 ribaunt, Kayla McBride 8 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Angelica Robinson 6 sayı, 1 ribaunt, Courtney Vandersloot 6 sayı, 4 asist, 8 ribaunt, Olcay Çakır 9 sayı, 3 ribaunt, Bahar Çağlar 2 sayı, 1 asist, Elin Eldebrink 8 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Bellona AGÜ’de: Chelsea Gray 16 sayı, 4 ribaund, 6 asist, Lara Sanders 12 sayı, 8 ribaund, Tanisha Wright 12 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Jelena Dubljevic 10 sayı, 6 ribaund, 3 asist ile oyadı.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “KUPAYI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE GÖTÜRMEKTEN MUTLUYUZ…”

Maç sonrası duygularını paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hem kendi adına hem de takım adına büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Baş Antrenör Kalaycıoğlu “ Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları kupayla taçlandırdık. Bütün kupaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan edeceğimiz sözünü yerine getirmenin gururu ve sevincini yaşıyoruz. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.

MELEKLERLER KUPA İLE GELİYOR…

Avrupa Kupasının sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı oyuncuları 14 Nisan 2017 Perşembe günü kupa ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecekler. Yakın Doğu Melekleri, Perşembe günü saat 13:00’de Ercan Havalimanında karşılanacak.