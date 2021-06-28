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Euro/dolar'da kısa pozisyonlar 2 yılın zirvesinde

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Fed’in faiz artırımına dair beklentiler üzerine yatırım yapmak için spekülatörler tarafından tercih edilen Euro/Dolar vadelilerinde Mart 2020’den bu yana en büyük haftalık satış gerçekleşti.
Euro/dolar'da kısa pozisyonlar 2 yılın zirvesinde

Fed’in faiz artırımına dair beklentiler üzerine yatırım yapmak için spekülatörler tarafından tercih edilen Euro/Dolar vadelilerinde Mart 2020’den bu yana en büyük haftalık satış gerçekleşti. Euro/dolar kontratlarındaki kısa pozisyonlar ise Şubat 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Fed toplantısından bu yana hızlı bir şekilde yüzde 1,7 yükselerek 1.136 seviyesine gelirken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,52 seviyesinde bulunuyor.

Fed’den gelen şahin yorumlar ve planlanandan erken gelebilecek faiz artırımına dair beklentiler artarken Avrupa Merkez Bankası güvercin tutumunu hala sürdürüyor. Bu da doların ileride euro karşısında daha da güçleneceğine dair beklentileri artırıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklentilerden daha hızlı gerçekleşen toparlanma neticesinde Fed’in 2022 sonuna kadar faiz artırmasını beklediğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Fed’in varlık alımlarını azaltma eşiğine insanların düşündüğünden daha erken ulaşabileceğini vurgulamıştı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed’in 2022’nin sonlarına doğru Fed’in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söyledi.

AMB Başkanı Christine Lagarde da son para politikası kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada pandemi programından çıkışı konuşmak için erken olduğunu belirtmiş ve “Pandemi alım programının sona erdirilmesine ilişkin tartışmalar zamanı gelince olacak, henüz bunun için erken.” açıklamasını yapmıştı.

Lagarde daha sonra verdiği bir mülakatta da ekonomik toparlanmaya dair net işaretler görülmeden desteklerin çekilmemesi gerektiğini belirtmişti.

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