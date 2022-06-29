EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’in Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde basketbolseverlerle buluşacak

Anadolu Efes’te forma giydiği iki sezonda takımıyla birlikte üst üste Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, 1 Temmuz Cuma günü saat 11’de, Yakın Doğu Üniversitesi RA Spor Salonu’nda basketbolseverlerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte; profesyonel hayatı ve basketbolla ilgili söyleşiye katılacak olan Erten Gazi, katılımcıların sorularını da cevaplayacak. Gazi, sonrasında etkinliğe katılan çocuklara basketbol antrenmanı da yaptıracak

Güzelyurt’tan EuroLeague şampiyonluğuna

1997’de Güzelyurt’ta doğan Erten Gazi, basketbola 2004’te Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde başladı. KKTC altyapılarında şampiyonlukları ve yurtdışı temsiliyetleri bulunan Gazi, ilkokul ve ortaokulu Güzelyurt’ta tamamladı. 9’uncu sınıfı tamamladıktan sonra 2012-13 sezonunda İstanbul’da Anadolu Efes ailesine katıldı. Burada yıldız ve genç takımlarda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Türkiye U16 ve U18 Milli Takımlarında forma giydi. 2015’te Yunanistan’da U18 Avrupa ikinciliği ve aynı yıl Fransa’da Dünya Liseler Şampiyonluğu kazandı.

2015 ve 2020 yılları arasında ABD üniversite ligi olan NCAA’da Şikago DePaul Üniversitesi ve New York Fordham Üniversitesi’nde eğitim ve spor yaşamını sürdürdü. İletişim ve pazarlama mezunu olan Erten Gazi, 2020-21 sezonunda ise bu kez profesyonel sporcu olarak Anadolu Efes kadrosuna dahil oldu.

Erten Gazi, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Anadolu Efes ile birlikte Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu, 2020-21 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu da olan Gazi, halen İstanbul’da Anadolu Efes Spor Kulübünde profesyonel spor yaşantısına devam ediyor.