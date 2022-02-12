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Euroleague'de haftanın MVP'si Nico Laprovittola

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Euroleague'de haftanın MVP'si Nico Laprovittola
Euroleague'de haftanın MVP'si Nico Laprovittola

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Laprovittola, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Laprovittola, takımının deplasmanda 86-68 kazandığı Real Madrid maçında 20 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

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