Europol: Avrupa'da hırsızlar 'Evi dezenfekte etmek için geldik" diyerek soygun yapıyor

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine De Bolle, birçok ülkede suçluların koronavirüs salgınını fırsata çevirdiğini söyledi.

Belçika Radyosu'na konuşan Catherine De Bolle, sahte aşı ve sağlık malzemesi dolandırıcılığı, dezenfeksiyon bahanesiyle ev soygunları gibi suçlarda artış olduğunu belirtti.

De Bolle, "Evi dezenfekte etmek için geldik" diyen hırsızların, ev halkını dışarı çıkarıp, istedikleri gibi soygun yaptıklarını kaydetti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan Europol'ün direktörü, Avrupa'da salgın nedeniyle eve kapanmanın başladığı birkaç hafta azalan ev soygunlarının, kısa sürede yeniden arttığına dikkat çekti.

Catherine De Bolle, ilaç ve tıbbi malzeme hırsızlığı, bu ürünleri üreten şirketlere yönelik siber saldırıların da, kriz döneminde artan suçlar olduğunu vurguladı.

De Bolle'ye göre internet üzerinden çocuk istismarı da, eve kapanma döneminde Europol bölgesinde en az 2 kat arttı.

Europol Direktörü, Avrupa'daki suç örgütlerinin, hükümetler tarafından açıklanan destek paketlerinden yasa dışı olarak yararlanmaya çalıştığını da vurgulayarak, önümüzdeki dönemde bu konu ile krize bağlı radikalleşme konularına yoğunlaşacaklarını söyledi.