Europol ve ABD’den RUM Tarafinda Çökertilen Uyuşturucu Imalathanesine Ilgi

Güney Kıbrıs’ta, Rum polisine bağlı Narkotikle Mücadele Birimi’nin kısa zaman önce Limasol’da çökerttiği ve sentetik uyuşturucu üretimiyle alakalı olan imalathaneye, yurt dışındaki bazı yabancı birimler tarafından büyük ilgi gösterildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, elindeki bilgilere dayanarak, imalathanenin çökertilmesi, iki depolama alanı tespit edilmesi aynı zamanda “crystal ice” yapımında kullanılan hammaddelere (metamfitamin) el konduğunun basına yansımasının ardından, uyuşturucuyla mücadele konusuyla ilgilenen birçok birimin, uyuşturucunun üretim şekli konusunda Rum kesiminden detay istediklerini yazdı.



Rum Polisi Narkotikle Mücadele Birimi’yle (İKAN), Europol haricinde, Güney Kıbrıs’la bağlantıları bulunan yabancı elçilikler aynı zamanda Amerikan Narkotikle Mücadele Birimi’nin de temasa geçtiğini kaydeden gazete, özellikle büyük ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerinin üyelerinin imalathanenin çalışma şekli ve sentetik uyuşturucunun nasıl üretileceği konusunda İKAN’dan bilgi istediklerini belirtti.

Uluslararası standartlara göre metamfitamin maddesinin beş yöntemle işlendiğini ancak son yapılan işlemin aynı olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta da bu 5 yöntemden biriyle çalışıldığını, bununla birlikte metamfitaminin Rum tarafında son şekliyle tespit edilmediğini çünkü imalathanenin bu gerçekleşmeden çökertildiğini kaydetti.

İmalathanenin geçen Haziran ayında Limasol’a bağlı “Trakhoni”de tespit edildiğini ve bu konuyla ilgili 6 kişinin tutuklandığını anımsatan gazete, Rum kesiminde ilk kez metamfitamin üretimiyle alakalı bir imalathanenin çökertildiğini ekledi.