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Europol'e göre Covid-19'a rağmen yolsuzluk, hırsızlık ve siber suçlarda artış var

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Europol'e göre Covid-19'a rağmen yolsuzluk, hırsızlık ve siber suçlarda artış var
Europol'e göre Covid-19'a rağmen yolsuzluk, hırsızlık ve siber suçlarda artış var

Emniyet İşbirliği Avrupa Birliği Ajansı Europol'ün bugün yayımladığı raporda koronavirüs salgınına rağmen suç oranının düşmediği ortaya çıktı. Europol suç örgütlerinin duruma göre farklı yöntemler kullanarak hareket ettiğini belirtiliyor.

Raporda, yolsuzluk, hırsızlık ve siber suçlarda koronavirüsün dünyaya hızla yayıldığı bir dönemde artış olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, koronavirüs krizinin başından bu yana sahte maske, el temizleme jeli ve ilaçların satışlarında yolsuzluk konusunda artış gözlemlendiği belirtiliyor.

Dünyayı derinden sarsan bu krizin yaşandığı dönemde yolsuzluk olaylarının artmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Europol Direktörü Belçikalı Catherine De Bolle, "Sağlık sorunları yaşandığı bu süreçte görülen suç oranları insanların hayatını riske atabilir" dedi.

Europol, mart ayında satışa sunulmaya hazırlanan 34 bin sahte maskenin ele geçirildiğini ifade ediyor.

Raporda yolsuzluk olaylarında büyük artış yaşanması beklendiği ifade edilerek, "Yolsuzluğa başvuranlar yöntemlerini krize göre belirliyor, mağdurların korkularını ve endişelerine göre hareket ediliyor" ifadesi kullanıldı.

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