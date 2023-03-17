EuroPoll Araştırma'nın mart ayında yaptığı ankete göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 13 puan önünde yer alırken CHP birinci parti oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu alması beklenen Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkını son seçim anketi araştırmasını yapan Europoll tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle yapılan kamuoyu araştırmaları devam ediyor.

EuroPoll Araştırma'nın mart ayına ilişkin yaptığı son ankette, Cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarını paylaştı.

Sonuçlara göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 13 puan önünde yer aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oy alırken Erdoğan'ın oy oranı yüzde 43,2'de kaldı.

10-13 Mart tarihlerinde, 21 ilde 2 bin 544 kişi ile telefonla yapılan anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

CHP: Yüzde 31,9

AKP: Yüzde 29,8

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 3