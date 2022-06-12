Eurostat: 2021’de çevrenin korunması için toplam harcamalar 292 milyar avro oldu

Avrupa Birliği’nin İstatistik Dairesi’ne göre, (Eurostat) 2021 yılında AB’nin çevrenin korunması harcamaları 292 milyar avro oldu. Verilere göre, çevrenin korunması için harcamalar her yıl %3 oranında artış gösteriyor. 2006 yılından bu yana harcamalar %54 oranda artış kaydetti.

Eurostat’ın tahminlerine göre 2021, atık yönetimi ve atık su arıtma, genel hükûmet ve kâr amacı gütmeyen sektörde toplam harcamaların %28'ini ve %23'ünü oluşturdu.

Verilere göre, toplam harcamaların %24'ü çevresel Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme (R&D Research and development) ve diğer çevre koruma eylemlerine harcandı.