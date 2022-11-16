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Euro/TL yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor

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ABD enflasyonunun gerilemesiyle yükselişe geçen Euro/dolar paritesi temmuz ayı seviyesine döndü. Bu durum, Euro/TL kurunda da yıl içindeki en yüksek seviyenin kaydedilmesine neden oldu.
Euro/TL yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor

Geçtiğimiz hafta beklentilerin oldukça altında gelen ABD enflasyon verileri sonrası Dolar Endeksi’nde yaşanan düşüş ile euro yükselişe geçti.

Euro/dolar paritesi bugün 1,04’e yükselerek temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Paritede yıl içinde en düşük seviye 0,95 ile eylül ayında görülmüştü.

Euro’daki yükseliş ile yurt içerisinde de Euro/TL kurunda bu yıl görülen en yüksek seviyeler kaydedildi. Euro/TL dün 19,50’nin üzerini test ederken bugün 19,40 seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar/TL’de ise 18,64 seviyelerindeki yatay hareket devam ediyor.

Euro/TL'de Aralık 2021'de 20,75 ile rekor kırılmıştı.

FAİZDE ZİRVEYE YAKLAŞILDIĞI BEKLENTİSİ DOLARI ZAYIFLATIYOR

ABD doları, birkaç Fed yetkilisinin daha faiz artışlarında yavaşlama olacağını belirtmesi ve yatırımcıların, faiz oranlarında bir zirvenin yakın olabileceği düşüncesiyle zayıflıyor.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin ise “ultra şahin” tonu korudukları görülürken, gözler ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarında olacak.

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