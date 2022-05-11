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Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?

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Norveçli grup Subwoolfer, 'Give That Wolf A Banana' şarkısıyla sahne aldı ve büyük ilgi gördü. Ancak maskelerin arkasındaki kimlerin olduğu bilinmiyor.
Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?

Eurovision Şarkı Yarışması bu hafta İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşiyor.

İtalyan Måneskin'in geçen yılki yarışmayı kazanmasının ardından ülkede düzenlenen yarışmayı yaklaşık 200 milyon seyircinin izlemesi bekleniyor.

Yarışmaya bu yıl 40 ülke katılıyor. Her ülkenin şarkısı en fazla üç dakika olabiliyor ve performansa en fazla altı kişi katılabiliyor.

Salı gecesi yapılan birinci yarı finalde 17 ülke yarıştı. Perşembe günü ise 18 ülke ikinci yarı finalde yarışacak.

Birinci yarı finaldeki oylamalarda İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

"Beş büyükler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya yarı finalde yarışmadan, doğrudan finale katılacak.

Türkiye, 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.

Eurovision'un bu yılki favorisi kim?

Bahisçiler, Stefania şarkısıyla Ukrayna'nın Kaluş Orkestrası'nı favori görüyor.

Ancak bu, katılımcı ülkelerdeki halk ve jüri oylamasında bu gruba yüksek oy verileceğini varsayıyor, ama bu sonuçlar tamamen farklı gelişebilir.

Diğer favoriler ise İsveç'ten Cornelia Jakobs, İngiltere'den Sam Ryder ve ev sahibi İtalya'dan Mahmood ve Blanco.

İrlanda yedi galibiyetle yarışmayı en çok kazanan ülke oldu.

Kazananı kim belirliyor?

Her katılımcı ülkeden ulusal jüri oylaması ve halk oylaması olmak üzere iki sonuç açıklanıyor.

Her ülkeden seçilen beş müzik profesyoneli, her bir şarkıya puan veriyor ve en fazla oyu alan ilk 10 şarkı belirleniyor.

Sunucular finalde ekranda bu sonuçları açıklıyor.

Ardından, ekran başındaki izleyicilerin en favori şarkıları için kullandığı oylar geliyor, ancak bu oylamada kendi ülkenize oy veremiyorsunuz.

Eurovision nasıl finanse ediliyor?

Katılan her ülkeden bir yayıncı bulunuyor, örneğin İngiltere'den BBC, İrlanda'dan RTÉ ve İtalya için RAI gibi.

40 yayıncının hepsinden bir ücret alınıyor, bunların bazıları diğerlerinden daha fazla ödeme yapabiliyor.

En fazla katkıda bulunan ülkeler İtalya, Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'dir.

Bu ülkeler otomatik olarak finalde yer alıyor.

Avrupa'da olmayan ülkeler neden Eurovision'a katılıyor?

Eurovision, 1980'lerden bu yana Avustralya'da büyük ilgi görüyor. 2015'te 60. şarkı yarışmasında kutlamaların bir parçası olarak yarışmaya davet edilmişti.

Avustralya'ya gelecek yıla kadar yarışmaya devam etme hakkı tanındı.

Avrupa'da olmayan ama Eurovision'a katılan başka ülkeler de var: Ermenistan ve İsrail gibi. Bu ülkeler, şarkı yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) üyesi.

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