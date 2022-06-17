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Eurovision 2023’te İngiltere’de yapılacak

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Organizatörler, bu yıl yarışmayı Stefania isimli şarkıyla kazanan Kalush Orchestra'nın zaferine rağmen savaş sebebiyle etkinlikte ikinci olan İngiltere'nin 2023'te yapılacak etkinlikte ev sahibi olacağını duyurdu.
Eurovision 2023’te İngiltere’de yapılacak

Avrupa Yayıncılık Birliği, Ukrayna’da devam etmekte olan savaş sebebiyle gelecek yıl yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının İngiltere’de yapılacağını duyurdu.

Yetkililer Mayıs ayında düzenlenen etkinlikte Ukrayna’yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grubun Stefania isimli şarkıyla birinci olduğunu hatırlatarak güvenlik sebebiyle etkinliğin başka bir ülkede yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yetkililer, bu yıl yarışmada ikinci olan İngiltere’nin Eurovision 2023’e ev sahipliği yapacağını duyurdu. Organizatörlerin BBC ile iletişime geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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