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Eurovision Birincisi Jamala Türkiye’ye Sığındı

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Ukrayna'nın Eurovision birincisi Jamala, Rusya'nın saldırısından kaçıp Türkiye'ye sığındı.
Eurovision Birincisi Jamala Türkiye’ye Sığındı

Jamala, 2016’da ülkesi Ukrayna’yı Eurovision’da temsil etmiş, Kırım Tatar ailesinin acı dolu sürgün hikayesini anlattığı şarkısı 1944, Avrupa’da tam not alıp birinci olmuştu. Şimdi 6 yıl sonra Rus birliklerin saldırısından kaçıp diğer ülkelere sığınan Ukraynalılar arasında Jamala da var.

Jamala arkasında ülkesini ve eşini bırakıp iki çocuğuyla İstanbul’a geldi.

“BU TAM BİR TERÖR, BU TERÖRÜ ANLAMIYORUM”

Jamala, Instagram hesabından Kiev’den Romanya sınırına kadar olan yolculuğun zorluklarından bahsetti:

“24’ünde, gece, çocuklarla Kiev’den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte 2 kilometre ilerleyebildik. Neden? Milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız. En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev’den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık mı’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum.”

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