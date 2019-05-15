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Eurovision’un İsrail’deki internet yayını hacklendi: "Füze saldırısı riski, sığınaklara gidin"

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İsrail Kamu Yayın Kurulu’nun (KAN) internet sitesi Eurovision Şarkı Yarışması’nın yayını sırasında kısa süreliğine bilgisayar korsanı/korsanları tarafından hacklendi.
Eurovision’un İsrail’deki internet yayını hacklendi: "Füze saldırısı riski, sığınaklara gidin"

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, KAN’ın internet yayınını ele geçirmeyi başaran bilgisayar korsanı/korsanları, site üzerinden yapılan Eurovision yayınını keserek İsrail ordusunun logosunun yer aldığı “Füze saldırısı riski, sığınaklara gidin” ve “İsrail güvenli değil bunu göreceksiniz” yazılı mesajları ekrana verdi.

Haberde, korsan veya korsanların internet yayınını kısa süreliğine hacklediği ve olayın ardından site üzerinden Eurovison Şarkı Yarışması’nın yayına devam edildiği belirtilirken, KAN’ın yarışmaya ilişkin televizyon üzerinden yaptığı yayında herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin KAN’ın CEO’su İsrail askeri radyosuna yaptığı açıklamada, birkaç dakika içinde internet yayınının kontrolünü sağladıklarını kaydederek, internet sayfalarının Hamas tarafından hacklendiğini iddia etti. 

64. Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenleniyor. Dün akşam yarı finali düzenlenen yarışmanın finali cumartesi akşamı yapılacak. 

Yarı final öncesi dün akşam Tel Aviv’de toplanan İsrailli insan hakları savunucuları, Gazze Şeridi’ndeki ablukaya dikkati çekmek ve Eurovision’u protesto etmek için gösteri düzenlemişti. 

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