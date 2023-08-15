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Ev Açma, Hırsızlık, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz

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Ev Açma, Hırsızlık, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz
Ev Açma, Hırsızlık, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz

26 Şubat – 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Girne’de Zeytinlik’te bulunan bir ikametgahın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, üç adet televizyon, bir adet hoparlör ve ayrıca, ikametgah önünde park halinde bulunan bir salon araç mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.D.(E-18) ve O.C.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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