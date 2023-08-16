Ev Açma, Hırsızlık, Kasti Hasar Ve Mülke Tecavüz(Gelişme)-Hırsızlık Mal Kabulü

26 Şubat – 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Girne’de Zeytinlik’te bulunan bir ikametgahın önünde park halinde bulunan salon aracın mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, 12.07.2023 tarihinde Lefkoşa’da M.E.Ç.(E-28)’nin, çalıntı olduğunu bildiği halde bahse konu aracı piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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