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Ev açma, hırsızlık ve kasti hasar (Gelişme)

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Ev açma, hırsızlık ve kasti hasar (Gelişme)
Ev açma, hırsızlık ve kasti hasar (Gelişme)

16 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan dört ayrı villanın açılarak içerisinden birçok ev eşyası ve elektronik eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.T.(E-24) tutuklanıp, tasarrufunda bahse konu villalardan çalınan eşyaların bir kısmı bulunarak emare olarak alınndı.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu villalardan çalmış olduğu iki adet televizyonu, iki ayrı şahsa satmak suretiyle 2000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayla ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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