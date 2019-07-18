Ev açma ve hırsızlık: 1 tutuklu

03-17.07.2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Serin İŞCAN’a ait ikametgah içerisinden bir adet tansiyon ölçme cihazı ile kasa içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen, söz konusu ikametgahta temizlikçi olarak çalışan H.S.(K-41) tutuklanırken, çalınan eşyaların tümü tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.
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