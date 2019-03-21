  • BIST 103.902
  • Altın 230,826
  • Dolar 5,4437
  • Euro 6,2069
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Ev Açma ve Hırsızlık

» »
Ev Açma ve Hırsızlık
Ev Açma ve Hırsızlık

19.03.2019 tarihinde, 17:00-21:00 saatleri arasında, Bahçeli’de Nazlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Morlais Sitesinde,  Robert Edward BEEDHAM’a ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içersinden 100 Stg, 100 Euro ve 1000 TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosunu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.İ.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat elektrik kesintisi var!21 Mart 2019 Perşembe 10:09
  • Dikkat Sis Var!21 Mart 2019 Perşembe 09:28
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar21 Mart 2019 Perşembe 07:30
  • Son Dakika Haberi:Lefkoşa Girne anayolunda kaza! Tarlaya uçtu!21 Mart 2019 Perşembe 00:09
  • Hasipoğlu'ndan Burcu'ya yanıt20 Mart 2019 Çarşamba 21:32
  • KTEÖS, TDP'yi ziyaret ettti20 Mart 2019 Çarşamba 20:33
  • Kıb-Tek ile KTMMOB protokol imzaladı20 Mart 2019 Çarşamba 20:32
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi20 Mart 2019 Çarşamba 20:30
  • Karapaşaoğlu'na 1310 TL ceza !20 Mart 2019 Çarşamba 19:56
  • Canımız Allah'a emanet!20 Mart 2019 Çarşamba 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti