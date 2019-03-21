Ev Açma ve Hırsızlık

19.03.2019 tarihinde, 17:00-21:00 saatleri arasında, Bahçeli’de Nazlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Morlais Sitesinde, Robert Edward BEEDHAM’a ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içersinden 100 Stg, 100 Euro ve 1000 TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosunu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.İ.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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